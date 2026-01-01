Jordan Verreault, 13 ans, est porté disparu depuis le 21 avril

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Jordan Verreault, 13 ans de Shannon.

Il a été vu pour la dernière fois le 21 avril dernier, près du Boulevard des Étudiants à Québec, alors qu’il se déplaçait à pied. Il pourrait encore se trouver ce secteur ou ailleurs.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1,63 m (5 pi 4 po)

Poids : corpulence mince

Cheveux : châtains et courts

Yeux : bleus

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau vert, un chandail à capuchon noir, une casquette noire, un pantalon noir et des souliers noirs.

Toute personne qui apercevrait cet adolescent est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Jordan Verreault peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.