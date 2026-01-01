Encore plusieurs stratagèmes de fraude dans la région

Dans un avis rendu public cette semaine, la Sûreté du Québec signale encore plusieurs cas de fraude en circulation actuellement dans toute la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches

Les fraudeurs utilisent différents stratagèmes, se faisant passer soit pour des policiers de la SQ, des enquêteurs et/ou conseillers travaillant chez Desjardins, ou encore pour des inspecteurs d’institutions financières ou de police.

Les noms de famille couramment utilisés des faux enquêteurs ces jours-ci sont Martin ou Belzile. Ils contactent les gens en leur mentionnant qu’ils ont été victimes de fraude, semblent crédibles dans leurs informations et vous demandent des informations personnelles et de leur faire un virement bancaire, afin que vous puissiez récupérer votre argent.

Les fraudeurs créent de cette façon un sentiment d’urgence. Ils peuvent aussi vous mentionner qu’il y a un problème avec votre carte de débit, ou encore que vous avez été victime de fraude chez un commerçant (ex : pharmacie), vous demandent des informations personnelles, dont votre numéro d'identification personnelle (NIP) et/ ou les informations de votre carte de crédit et ils vous mentionnent qu’un employé va passer récupérer la carte dans une enveloppe à votre domicile pour régler le problème. Ils peuvent même aller jusqu’à vous demander de placer également à l’extérieur vos bijoux ou objets de valeurs, afin qu’ils soient analysés pour les comparer à des dossiers en cours d’enquête. Ne vous laissez pas prendre et ne déposez rien à l’extérieur de votre résidence.

Les fraudeurs peuvent également vous demander de répéter et/ ou d’écrire certaines phrases relatives à des transactions que vous avez effectuées au guichet. Sachez que ceci n’est pas une façon de procéder des policiers ni des autres instances gouvernementales. Ces derniers ne vous demanderont jamais d’effectuer un virement ni de laisser des objets à l’extérieur, ni des informations personnelles au téléphone.

Ne donnez jamais d’informations personnelles au téléphone. Raccrochez immédiatement si vous recevez ce type d’appel et dans le doute concernant un problème avec une transaction effectuée ou votre carte de crédit ou de débit (si par exemple on vous mentionne qu’elle aurait été suspendue ou autre), téléphonez vous-même à votre institution financière. Parlez-en à vos proches (parents, grands-parents, etc).

Voici des conseils de prévention relativement à divers stratagèmes de fraude couramment utilisés:

Arnaque du faux conseiller financier

Votre institution financière vous informe d’activités frauduleuses sur votre compte? Votre carte de crédit a été clonée? Vous devez fournir vos renseignements personnels et bancaires au téléphone? Méfiez-vous, refusez. Les fraudeurs peuvent commencer leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide des renseignements déjà en leur disposition. Leur but? Vous mettre en confiance! On invoque la pandémie pour vous demander d’insérer vos cartes de paiement et vos mots de passe dans une enveloppe afin qu’un conseiller vienne les récupérer à votre domicile? Refusez, raccrochez, c’est de la fraude.

Arnaque de l’Agence du revenu du Canada (ARC)

On vous informe que vous devez rembourser un montant d’argent d’impôt et que vous serez arrêté par un policier si vous ne payez pas immédiatement? Raccrochez. Aucun organisme gouvernemental ne procède ainsi ou ne formule de telle demande.

Arnaque du grand-parent

Un membre de votre famille (ex. : petit-fils) invoque un besoin d’argent urgent en raison d’un accident d’auto, d’une détention, d’une hospitalisation, etc.? Vous ne devez surtout en glisser mot à personne? N’envoyez pas d’argent dans l’immédiat. Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité de la personne avec qui vous communiquez en appelant un autre membre de la famille ou des amis. Vous pourriez être en présence d’un fraudeur.

Arnaque du faux policier

Vous devez rembourser de prétendus constats d’infraction impayés? Vous êtes menacé d’un état d’arrestation si vous refusez de fournir votre numéro de carte de crédit ou d’acheter des cryptoactifs? Refusez. Raccrochez au nez de ces fraudeurs.

Pour obtenir de l'aide ou signaler une fraude, dénoncez l’incident auprès de la Sûreté du Québec (9-1-1) , ou dans les municipalités non desservies par le 9-1-1, composez le : 310-4141 ou *4141.

Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada, par téléphone au 1 888 495- 8501 ou en visitant le www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.