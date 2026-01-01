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Décès de Julie Lachance

La coroner dépose son rapport sur la mort d'une piétonne au McDo de Saint-Georges

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8 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La coroner Monique Tremblay vient de rendre public son rapport concernant la mort de Julie Lachance, décédée des suites de graves blessures, après avoir été happée par une voiture dans le stationnement du restaurant McDonald's, situé sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.

Rappelons que l'accident est survenu le matin du 20 novembre 2025.

Le rapport d’enquête est basé en partie sur une caméra de surveillance du restaurant qui a capté les circonstances de l'événement.

Sur la vidéo, on peut voir la voiture dans laquelle prenait place Mme Lachance, avec un proche, se garer dans le stationnement du restaurant. La dame de 61 ans est sortie du véhicule pour se diriger vers l’entrée de l'établissement. Pour se faire, elle devait traverser les deux voies du service à l’auto.

La résidente de Saint-Martin venait se s'engager en diagonale sur le première des deux voies lorsqu'une voiture, de marque Chevrolet Équinoxe, est soudainement arrivée vers l’arrière, du côté gauche de Mme Lachance. Elle a été happée par la voiture, est tombée sous le véhicule, qui est passé complètement sur elle, et a roulé pour sortir vers l'arrière.

La conductrice du véhicule impliqué a mentionné qu’en entrant dans le stationnement, elle a pris la voie du service à l’auto. «Soudainement, elle a senti un gros bruit et sa voiture s’est soulevée. Elle a dit avoir été surprise car elle n’a rien vu avant d’entendre ce bruit», peut-on lire dans le rapport de la coroner. La conductrice a mentionné qu’elle surveillait l’entrée du restaurant «car les gens qui sortent n’ont qu’un petit trottoir à traverser avant de tomber dans les voies de services à l’auto.»

Parmi les nombreuses personnes qui ont été témoins de l’accident, personne n’a rapporté que la conductrice du véhicule aurait eu un comportement négligent ou dangereux. Cependant un témoin a mentionné que le véhicule «allait peut-être un peu vite en arrivant dans le stationnement et que ce véhicule n’a jamais freiné

Outre les nombreuses blessures graves, les ambulanciers arrivés sur place peu après l'accident ont constaté que le pouls de Mme Lachance était imperceptible, mais qu’il y avait une certaine activité électrique au niveau cardiaque. Ils ont débuté des manœuvres de réanimation et la dame a été transportée à l’Hôpital de Saint-Georges. Sur place, une intervention de thoracotomie a été pratiquée en urgence avec massage cardiaque. Après une vingtaine de minutes de manœuvres, comme l'accidentée ne réagissait toujours pas, la réanimation a été arrêtée. Le décès de Julie Lachance a été constaté par un médecin de l’établissement.

Sécuriser l'endroit

Bien qu'elle reconnaissance le fait que le stationnement est séparé de l’entrée du resto par les deux voies du service à l’auto «qui rendent l’endroit propice à ce genre d’accident», Me Tremblay, n'a pas formulé de recommandations, après avoir eu des assurances par la propriétaire de la franchise, Chantal Ross, que des ajustements seront apportés afin de sécuriser cet espace.

Rencontrée ce matin par EnBeauce.com, la femme d'affaires a montré les mesures déjà prises pour améliorer l'endroit.

Ainsi, deux panneaux bien visibles montrent que la vitesse de circulation est limitée à 10 km dans l’entrée du stationnement menant aux voies du service à l’auto et dans le secteur de réception des commandes. «Ça a fait son effet», a assuré Mme Ross.

Par ailleurs, les lignes pour délimiter les voies du service à l’auto seront refaites, alors que des traverses de piétons aux deux portes principales seront peintes au sol. Des travaux qui devraient s'enclencher très prochainement, a indiqué la restauratrice.

 

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