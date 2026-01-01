Feu dans un immeuble à logements

Un feu a éclaté ce soir dans un édifice à logements de la 11e rue, dans le secteur Ouest de Saint-Georges.

Le Service de sécurité incendie a été appelé sur les lieux vers 20 h 45. À leur arrivée, les pompiers ont aperçu des flammes au 2e étage de l'édifice de quatre logements.

Au moment d'écrire cet article, le feu avait été maîtrisé mais les pompiers sont demeurés sur place afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de propagation dans le reste du bâtiment.

Tous les résidents sur place avaient évacué l'immeuble et personne n'a été blessés.

Par contre, les dommages à l'édifice sont quand même importants, a indiqué le directeur du SSI, Frédéric Morin.