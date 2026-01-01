Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Saint-Georges

Feu dans un immeuble à logements

durée 21h25
26 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un feu a éclaté ce soir dans un édifice à logements de la 11e rue, dans le secteur Ouest de Saint-Georges.

Le Service de sécurité incendie a été appelé sur les lieux vers 20 h 45. À leur arrivée, les pompiers ont aperçu des flammes au 2e étage de l'édifice de quatre logements.

Au moment d'écrire cet article, le feu avait été maîtrisé mais les pompiers sont demeurés sur place afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de propagation dans le reste du bâtiment.

Tous les résidents sur place avaient évacué l'immeuble et personne n'a été blessés.

Par contre, les dommages à l'édifice sont quand même importants, a indiqué le directeur du SSI, Frédéric Morin.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Encore plusieurs stratagèmes de fraude dans la région

Publié à 14h00

Encore plusieurs stratagèmes de fraude dans la région

Dans un avis rendu public cette semaine, la Sûreté du Québec signale encore plusieurs cas de fraude en circulation actuellement dans toute la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches Les fraudeurs utilisent différents stratagèmes, se faisant passer soit pour des policiers de la SQ, des enquêteurs et/ou conseillers ...

LIRE LA SUITE
Jordan Verreault retrouvé sain et sauf

Publié hier à 9h30

Jordan Verreault retrouvé sain et sauf

La Sûreté du Québec avise que Jordan Verreault 13 ans, de Shannon, a été localisé en bonne santé à Québec. Il avait été rapporté disparu le 23 avril,  après avoir été vu pour la dernière fois le 21 avril.

LIRE LA SUITE
Jordan Verreault, 13 ans, est porté disparu depuis le 21 avril

Publié le 23 avril 2026

Jordan Verreault, 13 ans, est porté disparu depuis le 21 avril

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Jordan Verreault, 13 ans de Shannon. Il a été vu pour la dernière fois le 21 avril dernier, près du Boulevard des Étudiants à Québec, alors qu’il se déplaçait à pied. Il pourrait encore se trouver ce secteur ou ailleurs. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge