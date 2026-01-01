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Sur la route Golf

Lac-Etchemin: un garage touché par un important incendie

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27 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le service de sécurité de Lac-Etchemin a été demandé, ce lundi 27 avril, sur la route du Golf à Lac-Etchemin pour un incendie dans un garage résidentiel vers 16h30. 

Les SSI de Sainte-Justine et Saint-Odilon sont aussi sur place en entraide. À noter que des flammes et de la fumée étaient visibles à plusieurs kilomètres. Il est donc recommandé d'éviter le secteur. 

Également, un accident impliquant deux véhicules se seraient produits à l'intersection de la route 276 et 277, toujours à Lac-Etchemin. Cet incident a entraîné la fermeture (encore en cours) de cette partie de la route pour faciliter le travail des enquêteurs. 

La Municipalité de Lac-Etchemin a demandé à la population de ne pas se rendre sur ces deux secteurs qu'elle tiendrait informer ces citoyens de la situation. 

 

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