Lac-Etchemin: un garage touché par un important incendie

Le service de sécurité de Lac-Etchemin a été demandé, ce lundi 27 avril, sur la route du Golf à Lac-Etchemin pour un incendie dans un garage résidentiel vers 16h30.

Les SSI de Sainte-Justine et Saint-Odilon sont aussi sur place en entraide. À noter que des flammes et de la fumée étaient visibles à plusieurs kilomètres. Il est donc recommandé d'éviter le secteur.

Également, un accident impliquant deux véhicules se seraient produits à l'intersection de la route 276 et 277, toujours à Lac-Etchemin. Cet incident a entraîné la fermeture (encore en cours) de cette partie de la route pour faciliter le travail des enquêteurs.

La Municipalité de Lac-Etchemin a demandé à la population de ne pas se rendre sur ces deux secteurs qu'elle tiendrait informer ces citoyens de la situation.