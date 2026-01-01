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Sainte-Hénédine

Un poulailler ravagé par les flammes

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29 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un poulailler a été ravagé par les flammes, hier soir, sur la route Langevin à Sainte-Hénédine.

À l'arrivée des pompiers vers 20 h, le gros bâtiment était en embrasement généralisé.

Les Services de sécurité incendie de Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Marguerite, Scott, Sainte-Marie et Sainte-Claire ont été appelés sur les lieux.

Des milliers de poussins auraient péri dans l’incendie du poulailler qui appartiendrait à l’entreprise Sollio Agriculture.

L’incendie serait accidentel selon une porte-parole de la Sûreté du Québec.

 

 

 

 

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