Un poulailler ravagé par les flammes

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

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Un poulailler a été ravagé par les flammes, hier soir, sur la route Langevin à Sainte-Hénédine.

À l'arrivée des pompiers vers 20 h, le gros bâtiment était en embrasement généralisé.

Les Services de sécurité incendie de Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Marguerite, Scott, Sainte-Marie et Sainte-Claire ont été appelés sur les lieux.

Des milliers de poussins auraient péri dans l’incendie du poulailler qui appartiendrait à l’entreprise Sollio Agriculture.

L’incendie serait accidentel selon une porte-parole de la Sûreté du Québec.