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Dans un sentier de gravelle

Une femme perd la vie dans un accident de côte-à-côte à Saint-Elzéar

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9 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Un accident est survenu ce samedi 9 mai, vers 13h30, à Saint-Elzéar, dans un chemin de gravelle proche de la route Beaurivage, impliquant un véhicule de type côte-à-côte. 

À l'arrivée des services d'urgences une femme a été retrouvée sous le véhicule avec des blessures majeures. Son décès a malheureusement été confirmé sur place. 

Selon les communications de la Sûreté du Québec, un enquêteur en collision s'est rendu sur place pour constater les premiers éléments et rencontrer les éventuels témoins, dans le but de mieux comprendre les circonstances de l'accident. 

L'identité n'a pour le moment pas été révélée et l'enquête se poursuit. 

 

 

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