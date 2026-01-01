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De Saint-Georges

Disparition d’Allyson Grimard: appel à la population

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18 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de retrouver Allyson Grimard, une adolescente de 14 ans de Saint-Georges, disparue depuis ce samedi 16 mai.

Selon les informations transmises par la police, la jeune fille a été vue pour la dernière fois vers 20 h, alors qu’elle circulait à pied dans le secteur de la 1re Rue Sartigan, à Saint-Georges.

La Sûreté du Québec indique que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Allyson Grimard mesure environ 1,70 m (5 pi 7 po) et pèse environ 110 kg (240 lb). Elle a les cheveux noirs, longs jusqu’en bas des épaules, avec de légers reflets rouges, ainsi que les yeux noisette.

Au moment de sa disparition, elle portait une camisole jaune, un pantalon noir et des lunettes.

Toute personne qui apercevrait Allyson Grimard est invitée à communiquer immédiatement avec le 911. Toute information pouvant aider à la retrouver peut également être transmise, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

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