Un suspect arrêté en lien avec la mort d’un adolescent à Frampton

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé, ce jeudi 16 avril, à l’arrestation de deux individus en lien avec les événements de violence survenus à Frampton le 16 septembre 2024, au cours desquels un adolescent de 14 ans avait perdu la vie.

L’une des arrestations vise Dawson Cyr-Léveillé, 24 ans, appréhendé à Salaberry-de-Valleyfield.

Il doit comparaître pour faire face à des accusations de décharge d’arme à feu ainsi que d’incendie criminel visant un bâtiment et un véhicule. Un second suspect, âgé de 30 ans, a été arrêté à l’Établissement de détention de Québec. Son dossier a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Dans ce même dossier, un mineur de 16 ans avait déjà été arrêté en mars 2026. Il a comparu devant le tribunal de la jeunesse et fait face à des accusations d’entrave ainsi que d’incendie criminel.

L’enquête est menée par la Division des enquêtes sur les meurtres et disparitions liés au crime organisé, une unité coordonnée par la Sûreté du Québec et regroupant également des membres de différents services policiers, dont ceux de Montréal, Laval, Longueuil et de la Gendarmerie royale du Canada.

L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances entourant les événements. Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.