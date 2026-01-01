Mineur en état d'ébriété arrêté en conduisant sa moto électrique

Une personne mineure a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, après avoir été impliquée dans une collision alors qu'elle se trouvait au volant de sa moto électrique hors route.

C'est un policier de la Sûreté du Québec qui a été témoin de l’événement, survenu le 16 mai, à l’angle de la 1re avenue et de la 118e rue à Saint-Georges.

Lorsque l'agent a voulu intervenir, le jeune a pris la fuite. Il a été retrouvé quelques instants plus tard. Des échantillons d’haleine à l’éthylomètre, pris après son arrestation, ont donné des résultats dépassant plus de deux fois la limite permise.

Étant titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, et ayant commis plusieurs infractions au Code de la sécurité routière, il a reçu des constats d’infraction totalisant 26 points d’inaptitude et environ 3000 $ en amendes

La semaine en bref

Voici un résumé d'autres interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 8 mai, vers 13 h, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont reçu un appel concernant un homme qui semblait intoxiqué dans son véhicule, arrêté au stationnement d’une épicerie située sur le boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie. À la suite de l’appel, le suspect, un homme de 52 ans de Scott, a quitté les lieux en accrochant un véhicule. Il a ensuite été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Transporté au poste de Sainte-Marie afin de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre, les résultats obtenus dépassaient plus de trois fois la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et il a été libéré par citation à comparaître.

— Le 8 mai, vers 17 h, les policiers ont reçu un appel concernant un homme immobilisé sur l’autoroute 73, à la hauteur de Saint-Joseph-de-Beauce. Vers 18 h, un autre appel a été reçu signalant que le même véhicule circulait à environ 50 km/h sur l’autoroute en zigzaguant. Les policiers ont alors tenté d’intercepter le véhicule et une poursuite à basse vitesse s’est engagée sur une quarantaine de kilomètres. Les agents de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont demandé l’assistance du poste autoroutier Chaudière-Appalaches. Le véhicule s’est finalement immobilisé au kilomètre 122 de l’autoroute 73, à Lévis. Le conducteur, un homme de 26 ans d’Oakbank, au Manitoba, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, conduite dangereuse et fuite. Il a été transporté au Centre hospitalier de Lévis, où des prélèvements sanguins ont été effectués. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il a été libéré en attendant les résultats des prélèvements sanguins.

— Le 10 mai vers 21 h 30, un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce a intercepté un véhicule sur la route 173, à Sainte-Marie, alors qu’il circulait à 145 km/h dans une zone où la limite maximale est de 80 km/h. Lors de l’intervention, le conducteur, un homme de 32 ans de Saint-Bernard, présentait des signes d’intoxication. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et transporté au poste de Sainte-Marie afin de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient supérieurs au double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il a également reçu un constat d’infraction de 1 393 $ assorti de 14 points d’inaptitude pour le grand excès de vitesse. Il a été libéré par citation à comparaître.

— Le 11 mai, un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce effectuait une patrouille dans le secteur de la route 112, à Vallée-Jonction, lorsqu’il a aperçu un camion transportant de gros blocs de béton circulant en direction ouest dans une zone où les véhicules de plus de 15 tonnes sont interdits. Ce secteur comprend notamment une importante pente, ce qui pouvait représenter un risque considérable pour la sécurité des usagers de la route. Après avoir procédé à l’interception du véhicule et effectué les vérifications nécessaires, les policiers ont constaté que le camion avait un poids de 47 tonnes, soit plus de trois fois la limite permise. Le conducteur, un homme de 37 ans d’East Angus, a reçu un constat d’infraction pour ne pas s’être conformé à la signalisation.

— Le 14 mai, une femme de 65 ans a fait un accrochage avec le véhicule d’une personne du voisinage, en se stationnant dans son entrée sur la 1re Avenue, dans le secteur ouest de Saint-Georges. Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan appelés sur les lieux ont constaté que la femme avait consommé de l’alcool. Un test a été fait à l’aide de l’appareil de détection approuvé (ADA), qu’elle a échoué. Elle a été conduite au poste de police, afin de se soumettre à l’éthylomètre. Elle sera accusée de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, puisque son taux d’alcoolémie dépassait la limite prescrite par la loi. Son permis de conduite a également été suspendu.

— Le 15 mai vers 21 h 30, des policiers de la MRC des Etchemins ont tenté de procéder à l’interception d’un véhicule sur la Route 277, à Lac-Etchemin, suite à de nombreuses infractions au Code de la sécurité routière. Une courte poursuite a été déclenchée. Les policiers ont finalement décidé de mettre un terme à la poursuite. Suite à des démarches d’enquête, ils ont procédé à l’arrestation d’un homme de 18 ans, de Sainte-Justine, pour conduite dangereuse et fuite. Des constats d’infractions lui ont également été émis.

— Le 16 mai, à l’angle de la 1re Avenue et de la 118e Rue à Saint-Georges, une personne mineure a eu une collision au volant de sa moto électrique hors route, en passant sur un feu rouge. Un policier a été témoin de l’événement et lorsqu’il a voulu intervenir, le jeune a pris la fuite. Il a été retrouvé quelques instants plus tard. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et a soufflé près du double de la limite permise par la loi. Étant titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur et ayant commis plusieurs infractions au Code de la sécurité routière, il a reçu plusieurs constats d’infraction totalisant 26 points d’inaptitude et environ 3000$ d’amende au total.

— Le 17 mai, vers 11h 00, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 41 ans, de Lac-Etchemin, pour avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la rue Cadoret, à Lac-Etchemin. L’individu a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours.

Enquêtes criminelles

— Le 12 mai, vers 23 h, un incendie s’est déclaré à l’école Louis-Albert Vachon, de Saint-Frédéric. Plusieurs bacs à récupération installés à l’extérieur ont été complètement détruits par les flammes. L’extérieur de l’école a aussi été endommagé par les flammes et la chaleur, mais la structure n’a pas été atteinte. Mercredi en début d’après-midi, un adolescent de 12 ans a été arrêté et interrogé pour incendie criminel. Le dossier sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales du palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

— À la suite d’informations reçues du public, des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont mené trois perquisitions le 13 mai dans le secteur de Scott. Lors des interventions, un homme de 55 ans, résident de cette municipalité, a été arrêté pour trafic de stupéfiants, tandis qu’un autre homme âgé de 36 ans, qui se trouvait sur place, a été arrêté pour possession de stupéfiants. Ces derniers ont été libérés en attente des suites de l’enquête. Les policiers ont saisi plus de 35g cocaïne, une dizaine de cigarettes de contrebande, quelques litres d’alcool de contrebande et près de 800 $ en argent comptant.

— Le 14 mai a eu lieu une perquisition de l’équipe des enquêtes sur la contrebande, dans une résidence située sur le 9e Rang, à Saint-Honoré-de-Shenley. Deux agents du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont collaboré à l’enquête et ont participé à la perquisition. Au total, ont été saisis : près de 10 000 grammes de cannabis séché, environ 25 grammes de haschich, environ 25 graines de cannabis, près de 900 comprimés de méthamphétamines et deux armes à impulsion électrique.