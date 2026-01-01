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Saint-Lambert-de-Lauzon

Personne manquante dans les eaux de la Chaudière: les recherches se poursuivent

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17 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Des plongeurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés ce matin afin d'assister aux recherches du kayakeur qui a chaviré dans les eaux de la rivière Chaudière, hier soir.

L'incident est survenu vers 19 h 30, ce mardi, à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon. C'est un résident de la rue Bellevue qui a avisé les autorités avoir avoir été témoin du chavirement.

L'embarcation a été repérée et récupérée par les services d'urgence hier soir, mais pas son passager. La SQ n'a pas voulu préciser s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Un poste de commandement est sur place pour superviser les opérations.

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