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Incident à Saint-Lambert-de-Lauzon

Le corps du kayakiste a été retrouvé à Lévis

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21 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le corps du kayakiste porté disparu à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon mardi, a été retrouvé à Lévis ce dimanche.

« On a eu la confirmation en soirée qu'il s'agissait bel et bien de la personne disparue depuis le 16 juin dernier », a précisé la Sûreté du Québec.

C'est un citoyen qui a contacté le Service de police de Lévis en début de journée, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Il se trouvait précisément dans le secteur de la rue du Juvénat à Lévis lorsqu'il a découvert un corps dans l'eau.

La Sûreté du Québec a finalement repris le dossier. Il s'agirait d'une malheureuse noyade, mais l'enquête se poursuit. 

Rappelons que cette personne était portée disparue depuis le mardi 16 juin, vers 19 h 30. C'est un résident de la rue Bellevue à Saint-Lambert-de-Lauzon qui a avisé les autorités, après avoir été témoin du chavirement dans ce secteur de la rivière qui compte des remous et du fort courant. L'embarcation avait été repérée et récupérée par les services d'urgence le soir-même, mais pas son passager.

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