Vallée-Jonction
Voiture en feu sur l'A-73
Une voiture a pris feu sur l'autoroute A-73, à la hauteur du km 78, dans le secteur de Vallée-Jonction.
L'incident est survenu vers 15 h 15 cet après-midi alors que la voiture circulait en direction Sud.
Au moment de publier cet article, la Sûreté du Québec avait peu d'information.
Notre journaliste Germain Chartier, qui a pris la photo avant même l'arrivée des services d'urgence, alors qu'il revenait sur Saint-Georges, a aperçu trois personnes qui se trouvaient sur le bord de la route, vraisemblablement les passagers et conducteur de l'engin.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Opération visant la protection des élèves: plus de 5 700 constats d’infraction remis
La Sûreté du Québec, en collaboration avec ses partenaires, dont l’Association des directeurs de police du Québec et l’ensemble des services de police du Québec, a procédé mercredi le 16 septembre, à une opération nationale en sécurité routière ciblant les principaux comportements à risque. La sécurité du transport scolaire et ...LIRE LA SUITE
Une porcherie en proie aux flammes à Saint-Elzéar
Un important incendie s'est déclaré dans une porcherie située dans le rang Bas-Saint-Jacques à Saint-Elzéar, en milieu de journée, ce mercredi 16 septembre. En plus des pompiers de Saint-Elzéar, les services de sécurité incendie de Scott, Sainte-Marie, Saint-Bernard, Vallée-Jonction et Saint-Sylvestre ont été appelés pour combatte ...LIRE LA SUITE
La semaine en bref sur la scène policière
Voici un résumé d'interventions survenues sur le territoire du centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier. — Le 3 septembre vers 13 h 30, un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce qui effectuait une patrouille à ...LIRE LA SUITE