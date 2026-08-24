Vallée-Jonction
Voiture en feu sur l'A-73
Une voiture a pris feu sur l'autoroute A-73, à la hauteur du km 78, dans le secteur de Vallée-Jonction.
L'incident est survenu vers 15 h 15 cet après-midi alors que la voiture circulait en direction Sud.
Au moment de publier cet article, la Sûreté du Québec avait peu d'information.
Notre journaliste Germain Chartier, qui a pris la photo avant même l'arrivée des services d'urgence, alors qu'il revenait sur Saint-Georges, a aperçu trois personnes qui se trouvaient sur le bord de la route, vraisemblablement les passagers et conducteur de l'engin.
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