Trois personnes arrêtées à Sainte-Marie après des retraits suspects

Trois personnes ont été arrêtées mardi soir à Sainte-Marie après avoir tenté d'effectuer plusieurs retraits avec différentes cartes bancaires dans une institution financière de la municipalité.

Les faits se sont déroulés entre 18 h et 19 h ce mardi 1er septembre. Un individu s'est présenté à trois reprises dans l'établissement pour y effectuer des retraits, un comportement qui a éveillé les soupçons des employés sur place. Ces derniers ont contacté les policiers peu avant 19 h.

Grâce à la description du véhicule et du suspect, les patrouilleurs ont pu intercepter le véhicule, à bord duquel se trouvaient trois occupants : deux hommes et une femme âgés de 22 à 43 ans. Les trois ont été arrêtés pour fraude, recel, complot et port d'arme dans un dessein dangereux.

Une perquisition du véhicule a permis de saisir près de 3 500 $ en argent canadien, un téléphone cellulaire et une arme de poing.

Les trois suspects ont été libérés à la suite de leur interrogatoire, sous promesse de comparaître. Ils devront se présenter à la Cour à une date ultérieure.

La SQ rappelle les précautions à prendre

En marge de cet événement, la Sûreté du Québec rappelle de ne jamais divulguer de renseignements personnels ou bancaires au téléphone.

Le corps policier note que plusieurs types de fraude téléphonique circulent actuellement, notamment des individus qui se font passer pour un conseiller financier, un représentant de l'Agence du revenu du Canada, un policier ou même un proche en difficulté, dans le but de soutirer de l'argent ou des informations sensibles à leurs victimes.

En cas de doute, la SQ recommande de ne transmettre aucune information, de retrouver soi-même le numéro officiel de l'organisme concerné à partir d'une source fiable, puis de vérifier directement auprès de celui-ci.

Tout incident peut être signalé au service de police local ou à la Sûreté du Québec au 9-1-1, ainsi qu'au Centre antifraude du Canada.