Saint-Georges: une mère et son bébé transportés à l'hôpital après un feu de cuisson

Une femme et son bébé d'environ un an ont été conduits à l'hôpital pour évaluation à la suite d'un feu de cuisson survenu dans un logement du 523, 21e Rue, à Saint-Georges, ce mercredi 2 septembre sur l'heure du midi.

Les pompiers du Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Georges ont été appelés vers 12 h 05. « On était sur place environ cinq minutes après avoir reçu l'appel. Il y avait énormément de fumée qui se dégageait du logement impliqué », a relaté le directeur du SSI, Frédéric Morin.

Sur place, les pompiers ont constaté que des flammes sortaient d'un four. « C'était un feu de cuisson, on a rapidement éteint les flammes », précise M. Morin. La résidente, qui se trouvait sur les lieux, était déjà sortie de l'immeuble avec son bébé avant l'arrivée des pompiers.

Les équipes ont ensuite procédé à la ventilation du bâtiment, où la fumée s'était accumulée en grande quantité. La mère et son enfant ont finalement été transportés à l'hôpital après avoir inhalé de la fumée et de la poudre d'extincteur.

Le directeur du SSI profite de l'événement pour rappeler un conseil de prévention. « Un petit rappel aux gens de ne pas utiliser d'huile à cuisson sur les fours ou à la maison, c'est très dangereux. C'est vraiment la cause ici», insiste M. Morin.