Sur la 21e rue
Saint-Georges: une mère et son bébé transportés à l'hôpital après un feu de cuisson
Une femme et son bébé d'environ un an ont été conduits à l'hôpital pour évaluation à la suite d'un feu de cuisson survenu dans un logement du 523, 21e Rue, à Saint-Georges, ce mercredi 2 septembre sur l'heure du midi.
Les pompiers du Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Georges ont été appelés vers 12 h 05. « On était sur place environ cinq minutes après avoir reçu l'appel. Il y avait énormément de fumée qui se dégageait du logement impliqué », a relaté le directeur du SSI, Frédéric Morin.
Sur place, les pompiers ont constaté que des flammes sortaient d'un four. « C'était un feu de cuisson, on a rapidement éteint les flammes », précise M. Morin. La résidente, qui se trouvait sur les lieux, était déjà sortie de l'immeuble avec son bébé avant l'arrivée des pompiers.
Les équipes ont ensuite procédé à la ventilation du bâtiment, où la fumée s'était accumulée en grande quantité. La mère et son enfant ont finalement été transportés à l'hôpital après avoir inhalé de la fumée et de la poudre d'extincteur.
Le directeur du SSI profite de l'événement pour rappeler un conseil de prévention. « Un petit rappel aux gens de ne pas utiliser d'huile à cuisson sur les fours ou à la maison, c'est très dangereux. C'est vraiment la cause ici», insiste M. Morin.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Opération visant la protection des élèves: plus de 5 700 constats d’infraction remis
La Sûreté du Québec, en collaboration avec ses partenaires, dont l’Association des directeurs de police du Québec et l’ensemble des services de police du Québec, a procédé mercredi le 16 septembre, à une opération nationale en sécurité routière ciblant les principaux comportements à risque. La sécurité du transport scolaire et ...LIRE LA SUITE
Une porcherie en proie aux flammes à Saint-Elzéar
Un important incendie s'est déclaré dans une porcherie située dans le rang Bas-Saint-Jacques à Saint-Elzéar, en milieu de journée, ce mercredi 16 septembre. En plus des pompiers de Saint-Elzéar, les services de sécurité incendie de Scott, Sainte-Marie, Saint-Bernard, Vallée-Jonction et Saint-Sylvestre ont été appelés pour combatte ...LIRE LA SUITE
La semaine en bref sur la scène policière
Voici un résumé d'interventions survenues sur le territoire du centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier. — Le 3 septembre vers 13 h 30, un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce qui effectuait une patrouille à ...LIRE LA SUITE