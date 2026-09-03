Saint-Isidore : un véhicule termine sa course dans une station-service

Les policiers de la Sûreté du Québec, ont été appelés ce jeudi matin, un peu avant 9h, pour un accident au niveau de la station service Proxi à Saint-Isidore.

En effet, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule, possiblement à cause d'un malaise, et aurait terminé sa course dans la vitrine du bâtiment. Dans cette manoeuvre, un véhicule stationné a aussi été touché.

À noter que selon les communications de la SQ, le conducteur n'a pas subi de blessure majeure et a refusé un transport au centre hospitalier. L'accident, certes impressionnant, n'a pas fait d'autre blessé et seuls des dégâts matériels ont été constatés.