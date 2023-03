Portraits de femmes: Olga Ulanova

Voir la galerie de photos

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, EnBeauce.com présente huit Beauceronnes motivées par leur passion et leur volonté, qui les a menés à atteindre leurs rêves et à devenir de réelles sources d'inspirations.

Aujourd’hui, rencontrez Olga Ulanova. Ukrainienne d'origine, c'est un grand amour qui l'a amenée en Beauce en 2009. Adjointe de direction à la MRC Beauce-Centre depuis quelques mois, elle s'est bien adaptée à la vie québécoise. Olga s'implique pour aider les Ukrainiens qui arrivent en raison de la guerre qui sévit depuis plus d'un an. Elle souhaite à toutes les femmes de profiter de chaque jour, car on ne sait pas de quoi sera fait demain.

Découvrez Olga Ulanova dans cette cinquième entrevue de la série Portraits de femmes.