Portraits de femmes: Audrey Morin

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, EnBeauce.com présente huit Beauceronnes motivées par leur passion et leur volonté, qui les a menés à atteindre leurs rêves et à devenir de réelles sources d'inspirations. Aujourd’hui, rencontrez Magalie Roy. Passionnée d'arts et de culture, elle a ...