Portraits de femmes: Claudia Veilleux

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, EnBeauce.com présente huit Beauceronnes motivées par leur passion et leur volonté, qui les a menés à atteindre leurs rêves et à devenir de réelles sources d'inspirations.

Aujourd’hui, rencontrez Claudia Veilleux. Courtière immobilière et maman d'une petite fille d'un an et demi, le plus grand défi de Claudia est de trouver le juste milieu entre sa carrière et sa vie familiale. Passionnée par son métier, elle étudie en ce moment une nouvelle spécialisation pour ajouter de nouvelles cordes à son arc. Elle encourage toutes les femmes à s'accomplir professionnellement.

Découvrez Claudia Veilleux dans cette septième entrevue de la série Portraits de femmes.