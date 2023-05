Johanne Maheux invite la population à marcher pour le bien-être

Régis Roy est un résident de Saint-Isidore de 63 ans qui est animé par les sons qui l'entourent et surtout par les percussions et le tambour depuis son plus jeune âge. C'est une suite d'événements de sa vie qui l'ont conduit à s'intéresser à la fabrication de tambours traditionnels amérindiens. Il a alors appris sur le processus, les matériaux, ...