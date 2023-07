Philippe Poulin: le sourire pendant 160 km

Dans le milieu de la course, on présente beaucoup le marathon comme l'exploit ultime. Sous le radar, il y a le Québec Mega Trail, dont le parcours s'étale sur 160 km.

De Baie-Saint-Paul jusqu'au Mont-Saint-Anne, un jeune Beauceron a terminé troisième à la compétition de cette année. Avec un temps de 22:24:38, Philippe Poulin a su dépasser son objectif initial.

Près de 25 heures par semaines d'entraînement sont requises pour en arriver là. « Depuis le début de l'année, je suis environ à 4 600 km de parcouru. »

Si l'effort et les heures de travail doivent être de la partie pour en arriver là, ce n'est pas un problème pour le Beaucevillois. « En ce moment, je ne pourrais pas être plus entraîné pour un 160 km. »

Pour cette plus récente réalisation, le jeune coureur n'a pu s'empêcher de saluer son meneur d'allure, Simon Leblanc. Il a su contribuer à tenir le cap, pour le dernier 54 km.

« Mon objectif était à 24 heures, au top 5. J'y croyais moins avec le temps. Mais quand il [Simon Leblanc] est arrivé vers le Mont-Saint-Anne, j'ai regagné mon énergie. Il m'a vraiment aidé, c'est un game changer. »

Âgé de 20 ans, Philippe a plusieurs compétitions d'envergures sous la cravate. C'est depuis ses 16 ans que son entraînement et ses ambitions dans la course sont devenus plus sérieux.

Il a notamment réussi le 80 km du Ultrat-Trail Harricana 2021, avec un temps de 9:40:41. En 2022, il a grimpé ses atteintes avec un 125 km, pour en arrivée avec le 100 miles, qu'il a récemment accompli.

Pour se sortir des courses tout-terrain, l'athlète de la MRC Beauce-Centre compte de nombreux marathons à son actif. Il a fait progresser ses chronomètres à chacun d'entre eux.

C'est le cas avec le Marathon Desjardins de la vallée de la rouge en 2019 et le Marathon du Bercail en 2020. Plus récemment il a remporté celui d'Ottawa, où il a affiché un temps de 2 heures et 42 minutes.

Pour la suite, Philippe Poulin n'a pas terminé de courir. Le marathon de Toronto fait notamment partie des prochains objectifs qu'il tient dans le viseur. Il aimerait y atteindre le record du meilleur résultat chez les moins de 23 ans.