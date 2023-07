« La montagne m'a enseigné d'y aller un pas à la fois » - Thomas Morin-Cabana

Voir la galerie de photos

« La montagne m'a enseigné d'y aller un pas à la fois », a témoigné Thomas Morin-Cabana en entrevue vidéo avec EnBeauce.com alors qu'il revient d'une ascension du Kilimandjaro.

Le jeune homme de 25 ans, originaire de Saint-Georges, souhaitait souligner le 60e anniversaire du Prix international du Duc d’Édimbourg en grand. Lui qui est d'ailleurs le président du volet québécois de ce programme jeunesse d’envergure mondiale.

« On voulait montrer aux jeunes que quand on croit en soi, que lorsqu'on persévère, aucun sommet n'est trop haut. » C'est donc ainsi qu'est né le projet #potentielinfini.

Dans cette rencontre, le Beauceron revient sur cette expérience de vie qui l'a marqué. « Honnêtement ça a été un peu plus difficile que ce à quoi je m'attendais. (...) Rendu au jour 2, j'ai compris tout de suite que ça allait être extrêmement difficile. » Cependant, il a appris au fil de son aventure à changer sa vision des choses pour mieux appréhender l'ascension. « Au lieu de viser mon objectif, j'ai changé ma mentalité et j'ai divisé mon objectif en plus petite étape pour en atteindre une, puis on verra le lendemain pour l'autre. »

Visionnez l'entrevue complète pour tout savoir sur ce périple sur le Kilimandjaro, en Tanzanie, culminant à 5 895 km d'altitude.

Pour soutenir le projet, c'est ici.