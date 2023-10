Une famille hantée par l'Halloween

Voir la galerie de photos

La passion d'Halloween hante Chantal Deschenes depuis son plus jeune âge et cela se ressent désormais sur ses huit enfants.

Unis par le goût de l'horreur, ils bâtissent chaque année le parcours du Manoir hanté du moulin dans le seul objectif de faire peur aux gens qui osent s'y aventurer. « Ce que je préfère? Entendre crier les gens », a confié la mère de famille en entrevue avec EnBeauce.com.

Au début c'était une idée des enfants, pour effrayer les copains. Mais petit à petit, le projet a grandi, les acteurs bénévoles se sont ajoutés aux animatroniques et seuls les plus vaillants d'entre nous s'essaient.

« Chaque année on achète pour environ 400 $ de nouveaux décors », a raconté la mère âgée de 39 ans. Elle a ajouté qu'une fois, alors que la famille se rendait chez une vendeuse de Marketplace, les enfants ont voulu tout acheter. « Mais on devait avoir une piscine cette année-là. Les enfants ont décidé qu'il n'y aurait pas de piscine et qu'ils choisissaient Halloween! » Un investissement qui se voulait rentable, mais finalement, tous les profits sont réinvestis dans le parcours.

Le site sera ouvert dès ce samedi 7 octobre. Les horaires sont disponibles sur le site internet du Manoir hanté du moulin ou sur Facebook.

Pour découvrir l'envers du décor du Manoir hanté du moulin, visionnez l'entrevue vidéo complète ci-dessus.