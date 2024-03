Rose Tremblay émerveillée par son premier défilé au FSA Fashion Show

Rose Tremblay a vécu une expérience «incroyable» lors de sa toute première expérience de mannequin, à l’occasion de la 27 édition du FSA Fashion Show à Québec.

Cet événement est un défilé organisé par les étudiants de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, dont tous les profits sont remis au Réseau Avant de Craquer qui vient en aide aux proches d’une personne vivant avec un problème de santé mentale. Il a eu lieu le 16 mars.

La Georgienne de 21 ans étudie à l’université Laval en enseignement des arts plastiques et souhaitait se lancer un nouveau défi et c’est mission accomplie! « J’ai adoré de A à Z », a-t-elle mentionné avec enthousiasme en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Elle reconnaît que cette expérience a demandé beaucoup de travail, notamment lors des deux jours de l’événement. « Ça a été deux grosses journées intenses, mais qui ont tellement porté fruit au final. La scène était magnifique et immense, l’organisation était géniale, ils ont vraiment été “sur la coche”. Les mannequins aussi! »

Rose a défilé pour l’ouverture et la fermeture du défilé, ainsi que pour trois compagnies différentes: La vie en rose, Women’s et Mirage (robe de bal). « Les tenues étaient magnifiques. Pour Mirage j’avais une belle robe de bal, je me sentais comme à mon bal de finissant en secondaire 5. C’était magnifique! »

Sa seule véritable appréhension était de défiler en talon haut. « C’est toujours un peu stressant, mais ça s'est bien passé. J’étais bien contente! » Rien ne saurait gâcher sa joie et sa reconnaissance d’avoir pu vivre cette expérience.

« Ce serait certainement une expérience à refaire. Juste la salle et la foule, c’est tellement grand, la scène est impressionnante. Il y avait 1 300 personnes devant nous! (...) On est bien préparée, maquillée et habillée, on est sous notre meilleur jour si on veut. En tout cas j’ai adoré, j’ai vraiment apprécié le moment présent sur scène, c’est ça que j’ai aimé le plus. »