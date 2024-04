Entre mémoire et reconnaissance: la Capitaine Elaine Jean raconte son expérience en Normandie

Voir la galerie de photos

La Capitaine Elaine Jean est représentante des affaires publiques au Régiment de la Chaudière. Parmi ses expériences, elle a eu notamment l'opportunité de vivre un séjour riche en émotions en France, en 2019.

Enrôlée en 2016, à l’âge de 37 ans, il s’agit pour elle d’une seconde carrière. « J’avais besoin de vivre des expériences autres, de vivre des choses qui sortent de l’ordinaire et je voulais surtout être capable d’aider la population qui était dans le besoin », a expliqué celle qui agissait alors comme pompier à Beauceville à ce moment-là.

Au-delà de son témoignage sur les possibilités qu’offre l’armée et son parcours militaire, la Capitaine Elaine Jean a raconté à EnBeauce.com son expérience en Normandie à l’occasion du 75e anniversaire du débarquement, célébré en 2019. « Ça a été une expérience vraiment spéciale parce qu’au Canada on n’a pas conscience de ce que c’est de vivre une guerre, on ne l’a pas vécu. »

Ce qui l’a marqué, ce sont les traces de chars d’assaut encore présentes sur les trottoirs après tout ce temps, les traces de balles sur les murs. « Pour eux c’est important (...) parce que c’est important de se souvenir. »

Le Régiment de la Chaudière a eu une place significative dans l’histoire du débarquement du 6 juin 1944. Alors les Normandes, à Bernières sur mer notamment, reconnaissent les uniformes et remercient encore les Canadiens d’avoir sauvé leur père, leur grand-père. « Les gens là-bas connaissent le badge du Régiment de la Chaudière! (...) C’est vraiment particulier de réaliser à quel point ils sont encore reconnaissants même plusieurs générations plus tard. »

Écoutez l'ensemble de son témoignage dans la vidéo ci-dessus et découvrez des anecdotes sur les rencontres de son séjour en Normandie.