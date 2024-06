Une journée festive au profit des Amputés de guerre

Voir la galerie de photos

La Journée festive organisée par les deux amies Johanie Breton et Katherine Fecteau au profit de l'Association des Amputés de guerre aura lieu dans une semaine.

Léa, la fille de Katherine Fecteau, est âgée de deux ans et demi et est née sans avant-bras gauche. Pour pouvoir grandir comme les autres et découvrir un grand nombre d'activités, elle bénéficie des services de l'Association des Amputés de guerre qui lui offre notamment des prothèses pour le sport. C’est donc pour remercier l’organisme que ces deux amies se sont associées pour amasser des fonds.

Ainsi, leur événement aura lieu le samedi 15 juin à partir de 14 h, dans le parc industriel du secteur Ouest à Saint-Georges au 3 825, 10e Avenue (près de Métal Sartigan). Au programme: musique, maquillage pour enfants, jeux gonflables, tirage de lots, kiosque de produits d'ici, etc.

Notons qu’il s'agit de la deuxième édition de ce projet qui a déjà permis de remettre 21 334 $ à la cause. C'est la plus grosse somme qu'a reçue l'association à ce jour. L'objectif cette année est de dépasser ce montant.

Une multitude d’activités

Trois groupes de musique seront présents pour cette journée: Vibration plus (de 14 h à 16 h), Gab Beauséjour (de 16 h à 18 h) ainsi que le duo Lyne et Jean-Guy (de 18 h 30 à 22 h 30 environ).

Il y aura également une dizaine de kiosques sur place avec notamment des produits d’érable et de miel, Epicure, Tupperware, Scentsy, Les bougies imparfaites de Caro, etc.

Les participants pourront profiter de deux food-trucks, dont un traditionnel et un autre plus axé sur le dessert (crème glacée, etc). Qui plus est, des hot-dogs seront distribués gratuitement à partir de 16 h. Aussi, différentes confiseries et petits plaisirs seront vendus entièrement au profit de la cause.

Les pompiers de Saint-Georges amuseront les enfants avec la découverte de l’un de leurs camions. Deux cadets de la Sûreté du Québec seront là aussi. La jeune pilote Chloé Grondin devrait également être présente avec son véhicule Nascar Truck n32.

Une surprise attend les enfants le soir, dès la tombée du jour.

Un tirage pour remporter un BBQ Napoleon, édition spéciale, est déjà lancé et se poursuivra tout au long de la journée. Les billets sont à 10 $. Un moitié-moitié est aussi prévu. Il permettra de remporter la moitié du montant des ventes et d’avoir une chance de gagner l’un des nombreux prix de présence.

Il faut savoir que les organisatrices n’ont pas de permis de boisson. Les personnes qui souhaitent boire de l’alcool peuvent donc venir avec leurs propres consommations, mais en sont responsables.

Comment donner ?

Il est possible de faire un don au projet en se rendant ici. Ou en remettant un chèque, au nom des Amputés de guerre, directement à Katherine et Johanie.

Pour suivre cet événement, l'aventure de Léa, un groupe Facebook a été créé: Levée de fonds pour amputée de guerre 2024.

Un reçu d’impôt est possible pour chaque don fait sur place.