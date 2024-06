Une reconnaissance pour l'acte de civisme de Mike Rancourt et Anthony Rodrigue

Une feu de cabanon, allumé intentionnellement dans le nuit du 7 au 8 mars dernier, au 360, 22e rue dans le secteur Ouest de Saint-Georges, aurait pu avoir des conséquences plus graves n'eut été de l'intervention de Mike Rancourt et Anthony Rodrigue, qui ont alerté les résidents du secteur. L'un d'eux, Yvon Thibodeau, raconte dans cet article la démarche qu'il a entreprise pour que leur acte de civisme soit reconnu.

Sans l’intervention de deux jeunes agents d’établissements, qui venaient de terminer leur quart de travail à l'hôpital de Saint-Georges, et qui ont aperçu la fumée en sortant de l'édifice, les flammes intenses auraient pu se propager à ma résidence et à celle de mon voisin.

Ils se sont alors empressés de composer le 911, puis sont allés frapper à la porte de mon voisin, qu’ils ont dû défoncer, car personne ne répondait, pour, par la suite venir frapper à ma porte, sans quoi ma résidence et celle de mon voisin auraient été complètement détruites. Je pense que quelques vies humaines auraient été perdues.

L’intervention très rapide des pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges ont fait en sorte d’éviter une déflagration. Seul le revêtement extérieur de la maison de mon voisin a fondu sous l’effet de l’intense chaleur. Quant à moi, les flammes se sont propagées à mon érable âgé d’environ une cinquantaine d’années, mais l’intervention des pompiers l’ont empêché de se consumer. Seul le revêtement de mon petit abri de tondeuse a gondolé sous l’effet de la chaleur.

Tout ce préambule pour vous dire que j’ai rejoint le député Samuel Poulin, pour lui raconter l’événement, et lui dire que mes deux sauveteurs mériteraient de recevoir un certificat pour les remercier d’avoir accompli un acte de civisme, en agissant comme de très bons citoyens. Ma demande a reçu une oreille attentive de la part du député et de son personnel politique.

C’est ainsi que le 27 mai, nous nous sommes tous rendus au bureau de circonscription, où nous avons eu l’occasion de nous remémorer cette nuit d’horreur. Le député a débuté la rencontre en demandant à mes deux sauveteurs de lui relater l’événement, puis les a interrogé sur leur future carrière. Mike songe à devenir policier, et le député Poulin lui a rappelé que le cours est maintenant dispensé au Cégep Beauce-Appalaches. Quant à Anthony, il n’est pas encore fixé sur son avenir. Notez que ces deux jeunes ne sont âgés que de 20 ans.

Puis, le tout s'est terminé par le remise des certificats et la prise de photos. Sur le document, on pouvait notamment lire ceci: « À titre de député de Beauce-Sud à l’Assemblée nationale du Québec, j'ai le plaisir de vous témoigner personnellement, par la remise de ce certificat, toute ma reconnaissance pour votre geste d’une profonde humanité. Je tiens à souligner votre acte de bienveillance et d’altruisme. »