Marie-Philip Poulin sera accueillie au sein de l'Ordre national du Québec

Florence, une Georgienne de 24 ans, a participé à la deuxième saison de Survivor Québec tournée aux Philippines et diffusée sur Noovo. Cette sportive a eu la chance d’être sélectionnée avec 19 autres joueurs provenant de partout au Québec et au Nouveau-Brunswick. Après y avoir passé deux mois, la plus jeune participante a malheureusement été ...