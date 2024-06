Guillaume Couture réitère sa performance en finale des Chefs!

Lors de la finale de la saison 13 des Chefs, qui s'est déroulé le 10 juin, le cuisinier Guillaume Couture, originaire de Sainte-Marie, a une nouvelle fois accroché la seconde place après un parcours remarquable.

En effet, celui qui en était à sa deuxième participation dans l'émission avait déjà terminé second lors de la saison 10.

Avant la finale, le Beauceron devait faire face à la demi-finale, qui aura été plus difficile que prévu. « Je partais avec un avantage, mais ça m'a juste permis de rattraper mes erreurs. J'ai été un peu déstabilisé lorsque j'ai soulevé la cloche. Je m'attendais plus à de la longe de cerf ou autre et finalement, c'était un abat avec le coeur. C'est sûr que même si on ne connaît pas les défis, on a des idées. Mais de voir une perdrix en protéine m'a beaucoup déstabilisé », a expliqué Guillaume Couture.

Finalement, le cuisinier a remporté son duel face à la candidate Suzy pour décrocher officiellement sa place en finale. « Je voulais vraiment aller en finale, c'était quelque chose d'important pour moi. Mais je savais aussi que la moindre erreur pouvait être fatale. J'étais donc très nerveux et ça restait assez stressant ».

En finale, le Mariverain a dû faire face à une contrainte supplémentaire, car il est arrivé bien malade pour le jour J. « J'étais très malade ce jour-là, avec une grosse grippe. On peut d'ailleurs le voir lors de mon passage à la télévision. Après, je savais, on avait été prévenus, qu'il fallait être en forme et que si on n'était pas capable de compétitionner, c'était terminé pour nous ».

Abandonner n'étant pas une option pour lui, le cuisinier a été au bout de la compétition tant bien que mal, et a décroché une nouvelle seconde place devant son adversaire et ami Luca, le gagnant de cette saison 13.

« Selon moi, ça s'est joué sur des détails, car la présentation de mon entrée manquait de finesse et pour mon dessert, ça manquait peut-être un peu de matière car, il était constitué uniquement d'air. J'ai dû perdre aussi des points sur la présentation. Mais je suis vraiment content du résultat. Luca, il ne faut pas oublier que ça a été mon mentor, donc c'est finalement la suite logique. Si je battais Luca, j'aurais vu ça plus comme un exploit, ou une erreur venant de sa part », a-t-il ajouté.

« Je suis extrêmement content de ma deuxième place et j'ai fait mieux que la première fois. Le Guillaume de cette année aurait battu en finale le Guillaume de la saison 10. J'ai appris de mes erreurs et c'est l'essentiel ».

Désormais, Guillaume Couture va pouvoir se concentrer sur son métier d'enseignant à l'École hôtelière de la Capitale, sans pour autant fermer la porte à un prochain concours. À suivre...