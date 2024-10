Éliza Guay-Tanguay Konger s'apprête à fuir l'ouragan Milton

Au moment d'écrire ces lignes, la Sabinoise Éliza Guay-Tanguay Konger s'apprête à évacuer son lieu de résidence en Floride, à l'approche de l'ouragan Milton, qui frappera cet état du Sud américain, au cours des prochaines heures.

« Ça ne se présente pas trop bien », a-t-elle écrit sur messagerie électronique à EnBeauce.com.

Il s'agira du 2e ouragan qu'elle affrontera en autant de semaines, avec son mari Grant, et leur poupon de sept mois, Charlotte, après le passage d'Helene, le 27 septembre.

À ce moment-là, elle était demeurée avec sa petite famille dans leur maison de Tarpon Springs, une localité au nord de Tampa, sur les abords du Golfe du Mexique. Leur chez-soi avait subi les assauts de ce cyclone tropical, alors que près de trois pieds d'eau avait envahi le bâtiment de deux étages.

La résidence étant devenue impropre et inutilisable pour s'y héberger après la tempête, le couple et le bébé sont allés habiter chez la soeur de Grant, à Palm Harbor, plus au sud. Depuis, ils avaient entrepris de réparer leur chez-soi, et aussi le commerce familial opéré par son mari (un aquarium et sanctuaire d'animaux).

Mais avec l'annonce de l'arrivée de Milton, qui pourrait dans certains secteurs produire une montée des eaux de 9 à 15 pieds, la région de Palm Harbor est sous ordre d'évacuation.

Cette fois, contrairement à la dernière, elle va écouter et se conformer aux consignes gouvernementales.

La jeune femme de 22 ans trouvera refuge chez sa belle-mère, à Spring Hills, beaucoup plus au nord et plus à l'intérieur de la péninsule floridienne.