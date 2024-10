Être famille d'accueil pour faire la différence dans la vie d'un enfant

En plus d’être famille d’accueil, Christian Loignon et Marie-Andrée Larochelle sont les fiers parents de Nathan et Daniel-Joshua.

Le couple de Beaucerons avait un désir fort d’avoir des enfants. Ne pouvant pas réaliser leur souhait de façon naturelle, ils se sont rapidement tournés vers l’adoption. Après un an et demi d’attente, ils sont allés chercher Nathan aux Philippines. Puis, ils y sont retournés des années plus tard pour Daniel-Joshua.

« On avait un désir d’avoir une grande famille, mais après deux adoptions on s’est dit qu’il y avait une autre façon de compléter la famille donc on est devenu famille d’accueil », a expliqué Marie-Andrée, en entrevue avec EnBeauce.com.

Ça fait maintenant une dizaine d’années qu’ils accueillent des enfants pour leur donner la chance d’avoir une belle vie. « On leur donne tout ce qu’on peut leur donner. » Pour eux, la récompense est dans le bonheur d’avoir fait une différence dans la vie d’un enfant. « Quand on réussit à créer un lien avec ces jeunes-là, c'est magique! »

En rencontre avec EnBeauce.com, ils racontent leur expérience et partagent quelques conseils.

Ils sont notamment les parents de Nathan, le jeune pianiste prodige qui a touché le coeur du jury de l'émission Quel talent!