Gala Célébration: un lot de 25 000 $ pour le couple de Saint-Georges

Le couple de Saint-Georges, Nicole Bourdages et Gaétan Boucher, a remporté un lot de 25 000 $, dans le cadre du gala Célébration 2025, de Loto-Québec, qui a eu lieu hier soir au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau.

Ils faisaient partie des participants de la Chaudière-Appalaches, qui ont remporté, dans l'ensemble, un total de 250 000 $.

C'est le cas de deux couples de Lévis, Vicky Brochu et Stéphane Fournier, ainsi que Julien Labrecque et Simone Bouffard Labrecque, qui ont gagné respectivement des sommes de 100 000 $ et 75 000 $.

De même, Sue-Élène Bélisle, de la MRC de Bellechasse, et Jules Bernier, de la MRC de Montmagny, sont également repartis avec des prix de 25 000 $ chacun lors du spectacle télévisé.