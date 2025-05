Une aventure « humaine et inoubliable » pour Annie Deblois à Paris

Annie Deblois, massothérapeute professionnelle originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, a représenté le Canada à Paris du 23 au 25 mai lors de la cinquième édition du Championnat d’Europe de massothérapie. Une expérience humaine et professionnelle qu’elle qualifie d’inoubliable.

Pour sa deuxième participation à cet événement d’envergure, la Beauceronne faisait cette fois partie d’une véritable « Team Canada » composée de neuf participants unis par une même passion. « Nous étions 41 pays, 250 concurrents, et une grande famille rassemblée par l’amour du massage », confie-t-elle à EnBeauce.com.

Annie Deblois a été émue de découvrir sa photo suspendue parmi celles des grands noms du massage mondial. « J’étais accrochée là, moi aussi, raconte-t-elle avec émotion. J’ai eu la chance de pouvoir décrocher ma photo et la ramener avec moi. Un souvenir très précieux. »

Durant cette semaine riche de voyage à Paris, elle a aussi suivi une formation spécialisée sur la Synergie Est-Ouest, donnée par le formateur Jacques Humpich Poullard. Elle a ensuite pris part à trois épreuves exigeantes : le massage Western traditionnel sur table, le massage sur chaise, ainsi qu’un massage Wellness-Spa alliant pierres chaudes, drainage lymphatique, bol tibétain et techniques énergétiques.

Même si elle n’a pas décroché de médaille cette année, elle repart la tête haute. « Quelle expérience ! Le Canada a remporté deux médailles d’or, dont une dans la catégorie internationale grâce à mon ami Len Liang de l’Ontario. Une immense fierté pour notre équipe et pour notre pays. »

L’aventure ne s’arrête pas là pour Annie. D’autres rendez-vous internationaux l'attendent, notamment à Cuba, Montréal, Cameroun et de nouveau en Europe. Et si elle en est là aujourd’hui, elle le doit en grande partie à ceux qui l’ont soutenue : « Merci à mes commanditaires, aux gens qui ont participé aux levées de fonds, à ceux qui ont partagé mes articles, et à mes clients fidèles. Vous êtes une partie essentielle de cette belle histoire. »