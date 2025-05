Christian Lessard trace une nouvelle destinée pour la Villa des Pins

Voir la galerie de photos

Passionné d’automobile, le Beauceron Christian Lessard trace une nouvelle destinée pour la populaire Villa des pins, à Notre-Dame-des-Pins.

Propriétaire de Garage Daniel Lessard et de sa collection privée CCAR Collection, il travaille sur ce projet de restauration depuis deux ans. Les travaux ont finalement commencé ce mardi et si tout va bien, ils devraient être terminés d’ici la fin de l’année.

L’ensemble du bâtiment sera refait, y compris plomberie et électricité. On y trouvera également une section historique avec une fresque relatant l’histoire de la Villa des Pins et du garage Daniel Lessard, fondé par son père il y a 44 ans. Christian souhaite utiliser ce local pour établir ses bureaux et y présenter quelques-unes de ses voitures de collection. Il s’agirait d’un endroit ouvert au public pour créer des échanges autour de l’automobile et des souvenirs. « On voulait garder un peu l’âme de la Villa des Pins, parce que tout le monde connaît cet endroit-là. Il y a eu des mariages, des baptêmes, etc. », a-t-il expliqué en rencontre avec EnBeauce.com. « Mon projet va amener les personnes à interagir, parler un peu de leur histoire autant concernant les voitures que sur le passé de la salle en tant que tél. ».

Ce projet sera également l’occasion de souligner les 100 ans de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins.

« Ce que j'aime beaucoup de l'automobile dans le fond, c'est que peu importe ton statut social, c'est un sujet qui rapproche tout le monde. Ça ouvre les dialogues, car que tu aies une auto à 5000$ dont tu es vraiment fier, c’est aussi intéressant que quelqu’un qui en a une dans les six chiffres. »

Christian Lessard s’impatiente de pouvoir partager sa passion avec des visiteurs venus de partout au Québec.

Découvrez plus en détail sont projet et sa collection, dans l’entrevue vidéo ci-dessus.