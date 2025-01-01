«J’ai commencé avec un rêve»: Marie-Philip Poulin revient sur son parcours

Voir la galerie de photos

La Beauceronne Marie-Philip Poulin, joueuse de la Victoire de Montréal dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), a amorcé sa saison 2025-2026 avec une victoire de 4 à 0, le mardi 25 novembre dernier, contre les Sirens de New York.

EnBeauce.com a pu aller la rencontrer après un entraînement à l'Auditorium de Verdun, le jeudi 27 novembre dernier dans le but de parler un peu de son parcours, du développement de la ligue, et du hockey féminin, mais également de sa région, la Beauce.

Entrée dans sa troisième saison, la LPHF continue de gagner en visibilité. Pour la joueuse originaire de Beauceville, voir cette évolution est un moment marquant pour le sport féminin.

« C'est le fun de voir l'évolution de cette ligue-là. Nous en sommes à la troisième année mais de voir comment les gens sont impliqués, les fans, mais aussi voir l'implication des petites filles qui veulent jouer ou commencer à jouer. Quand j'étais jeune (...) il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient au hockey, on a toujours joué avec les garçons. Voir maintenant l'évolution de hockey féminin, c'est remarquable », lance la joueuse de la Victoire de Montréal.

Deux Beauceronnes dans la confrontation Montréal - New-York

Devant une Place Bell remplie, la Victoire de Montréal a célébré un premier match convaincant, auquel participait aussi une autre Beauceronne, Emmy Fecteau, qui évolue avec les Sirens de New York pour une deuxième saison.

« C’est toujours très spécial de jouer à la maison. On sent l’amour des partisans tout de suite », raconte Marie-Philip. Elle s’est aussi dite « très, très contente pour Emmy », qu’elle a connue alors que celle-ci était encore enfant. « De la voir évoluer à travers les années, à Concordia où elle a dominé, puis maintenant dans la ligue professionnelle, c'est remarquable, je suis très fière d’elle. »

Interrogée sur la possibilité d’une expansion de la LPHF dans la capitale, la capitaine reste prudente, sans pour autant cacher son enthousiasme. « Ce n’est pas nous qui avons la décision (…) mais de voir que les villes veulent une équipe féminine, c’est remarquable. Une rivalité Québec–Montréal, ça a toujours été excitant. »

Le développement du hockey féminin en Beauce

Si la LPHF progresse, la Beauce n’est pas en reste. Le Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, les programmes de développement et le sport-études lancé en 2024 ont transformé les possibilités pour les jeunes joueuses de la région.

Marie-Philip Poulin suit ces initiatives de près. « Ce tournoi-là a commencé en Beauce. Ces femmes-là croyaient vraiment dans le hockey féminin (…) De voir comment ça a explosé et comment les équipes se dirigent en Beauce, c’est incroyable. »

Elle souligne surtout ce que cela aurait représenté pour elle à l'époque si ces programmes avaient existé. « Si l’occasion avait été là, j’aurais adoré ça. Mais chaque personne a son chemin. C’est comme ça que je me suis rendue où je suis aujourd’hui. »

Pour les enfants de la région qui rêvent de suivre ses traces, elle livre un conseil empreint de simplicité et de détermination : « Tout est possible. Moi, j’ai commencé avec un rêve. J'ai toujours eu cette phrase en tête "un gagnant est celui qui accepte ses échecs et ses efforts, tombe et se relève et continue à lutter pour atteindre son but". »

Les Jeux olympiques en ligne de mire

À quelques mois des Jeux Olympiques d'hiver de Milan, Poulin avoue que l’équipe Canada y pense déjà, sans pour autant se laisser déconcentrer.

« On essaye de rester dans le présent, mais oui, les Jeux arrivent et il faut se préparer. Individuellement et collectivement, on se pousse chaque jour pour être à notre meilleur quand le moment va arriver », a-t-elle conclu.

En attendant Marie-Philip Poulin sera de retour sur la glace ce dimanche 7 décembre à midi, pour y affronter les Sceptres de Toronto.

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Marie-Philip Poulin en cliquant sur le bouton de lecture qui apparaît sur la photo en haut de cet article.