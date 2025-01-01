Nous joindre
Lors des qualifications à l'Euro

Roxanne Bolduc brille de nouveau avec la France U19 de soccer

durée 11h00
11 décembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La jeune défenseure Roxanne Bolduc connaît un début de parcours international remarquable. À seulement 17 ans, elle vient de compléter une première phase parfaite de qualification à l’Euro U19 avec l’équipe de France féminine.

Titulaire à deux reprises lors des trois rencontres disputées à Cardiff, au Pays de Galles, la Franco-Québécoise a contribué aux victoires des Bleuettes contre la Turquie, la Finlande et le pays hôte. Ces résultats permettent à la France de terminer en tête de son groupe et de se qualifier pour le deuxième tour des qualifications à l’Euro 2026.

« Chaque fois que j’entends la Marseillaise, je réalise le privilège que j’ai de porter ce maillot. Le groupe de filles et d’entraîneurs est incroyable. Il y a tellement de talent chez mes coéquipières. Je crois que je n’ai jamais vu un collectif aussi soudé, sur le terrain comme en dehors. Cela fait deux stages que nous passons ensemble après celui d’octobre : c’est parfait pour mieux se connaître », a témoigné Roxanne Bolduc à l’issue du tournoi.

« Concernant ma performance, je sais que je peux encore mieux faire et corriger certaines choses. J’y travaille déjà depuis mon retour à Villarreal. Il y a toujours des séquences qu’on aimerait revivre, c’est le propre du sport. L’essentiel reste le résultat collectif et ces trois victoires ont été magnifiques à vivre ».

Pour rappel, Roxanne Bolduc a amorcé sa formation au Québec dès l’âge de cinq ans, jouant notamment pour l’Ascalon de Saint-Georges. En 2021, elle s'installe avec sa famille en Espagne, où elle se distingue dans plusieurs clubs professionnels avant de rejoindre Villarreal CF, avec lequel elle est sous contrat pour les deux prochaines années.

La Beauce peut donc suivre avec fierté le parcours international de cette jeune athlète talentueuse, dont les racines locales l’ont menée jusqu’aux terrains d’Europe.

