Rencontre avec l'artiste

Johanne Maheux propose un nouveau regard sur Saint-Georges

durée 18h00
12 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Résidente de Saint-Georges depuis 1989, Johanne Maheux est une artiste peintre dont plusieurs oeuvres sont en ce moment exposées au Centre culturel Marie-Fitzbach.

Inspirée par le quotidien et tout ce qui nous entoure, elle présente ici une série offrant un autre regard sur la ville de Saint-Georges. « Pour cette exposition j'ai choisi des endroits que les gens ne remarquent plus ou pour lesquels ils ont des avis négatifs », a-t-elle confié en entrevue avec EnBeauce.com. « Mais moi je me suis toujours dit qu'il y avait deux façons de voir les choses, on peut voir le moins bon, ou le bon. »

L'architecture très présente dans cette série a été un beau défi pour l'artiste beauceronne. Elle crée des œuvres sur Saint-Georges depuis 2016, entre autres projets. « J'ai déjà fait des tableaux avec des personnages, après ça j'ai fait des séries avec aucun personnage, mais dans le fond c'est notre réalité actuelle qui m'attire le plus », a ajouté la peintre.

Johanne a commencé la peinture lorsqu'elle était étudiante au Cégep Lévis-Lauzon, puis elle a toujours poursuivi une carrière d'artiste en parallèle de son travail d'intervenante sociale. Après avoir essayé plusieurs médiums, elle a choisi de faire essentiellement de l'acrylique et de la pastel à l'huile. 

Dans cette entrevue vidéo, elle prend également le temps de présenter trois de ses tableaux. Cependant, elle sera aussi présente sur place le 28 septembre pour répondre aux questions des visiteurs. 

En attendant, on vous invite à visionner l'entrevue vidéo ci-dessus.

