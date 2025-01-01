Alexis Cliche, 11 ans, déjà champion et fier héritier d’une passion familiale

Voir la galerie de photos

Dans la famille de Marie-Pierre Labbé et Marc-André Cliche, l’Autodrome Chaudière est devenue une deuxième maison.

Marc-André a grandi dans l’univers des courses grâce à son père qui l’a initié à l’âge de huit ans. Marie-Pierre a découvert cet univers en rencontrant son conjoint. Quant à leurs deux enfants, Alexis et Maxime, comme Obélix, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. « Toute cette passion est venue de mon père qui nous a emmenés dans le domaine de la course automobile quand j’avais huit ans (...) Aujourd’hui il travaille avec moi tous les jours au garage », a souligné Marc-André qui a fondé l’entreprise Mac Rod Shop en 2006 avec son frère.

Unis par cette passion, la famille de Vallée-Jonction passe son temps entre la maison, le garage et l’Autodrome Chaudière. Pour le jeune Alexis, l’objectif est clair: devenir l’un des meilleurs pilotes du monde comme son idole Kyle Larson. Avec le soutien de ses parents et l’admiration de sa petite soeur, il trace un chemin prometteur dans ce domaine.

À l’âge de 4 ans, Alexis a conduit son premier kart, fabriqué par son père. « Il a commencé à conduire juste dans des stationnements (...) ensuite il est allé tourner sur des pistes de karting, mais c’était vraiment pour l’amuser et voir s’il aimait ça », a expliqué sa maman. Lorsqu’il a été un peu plus vieux, Alexis s’est lancé dans le mini sportsman et c’est à ce moment-là que sa passion s’est vraiment développée. Il avait neuf ans lors de sa première saison. « On a découvert qu’il avait un beau talent. (...) Il a fait une super saison, en mini sportsmans développement. Il a décroché le titre de champion de cette saison-là. » Dans la division élite l’année suivante, il a remporté également le titre de champion.

Au fil du temps, Marc-André lui a construit une Légende modifiée. Alexis a donc fait son entrée dans la cour des grands à 11 ans avec cette nouvelle voiture, mais il a été très bien accueilli par ses adversaires qui étaient essentiellement des adultes. Pour la saison 2025, il a terminé en quatrième position et a obtenu le prix de Recrue de l’année.

Pour poursuivre sur sa lancée, Alexis devrait concourir en sportsman dès qu'il se sentira prêt.

Sa petite sœur Maxime ne fait pas exception et développe elle aussi une passion. Elle a déjà pris le volant du mini sportman et commence à faire ses premiers tours de piste. « On va voir si la saison prochaine Maxime est prête à faire une saison, si ça lui tente de participer à ça », a précisé Marie-Pierre. « Mais elle aime ça conduire! »

Marc-André continue également de faire des courses donc un jour peut être, il pourrait se retrouver face à face sur la piste..

Rencontrez cette famille de passionnés dans l'entrevue vidéo ci-dessus.