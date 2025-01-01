Nous joindre
Rétrospective 2025

Retour sur les Portraits de femmes de cette année

durée 18h00
23 décembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste
En collaboration avec Léa Arnaud et Germain Chartier

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes et comme le veut la tradition, EnBeauce.com a réalisé huit portraits de femmes en mars dernier. En ces temps de rétrospectives annuelles, votre média vous propose de voir ou revoir celles qui ont été choisies en 2025.


Portrait de femme: Linda Carreau
Rencontre avec Linda Carreau, conductrice de camion lourd sur les routes du Canada et des États-Unis.


Portrait de femme: Paule Veilleux
Rencontre avec Paule Veilleux, qui a troqué ses ciseaux de coiffure, voilà quelques années, pour adopter la scie à chaîne et faire des sculptures! Rien de moins.


Portrait de femme: Patricia Drouin
Rencontre avec Patricia Drouin, mairesse de Vallée-Jonction


Portrait de femme: Lisa-Marie Breton-Lebreux
Rencontre avec Lisa-Marie Breton-Lebreux, originaire de Saint-Zacharie. Elle est préparatrice physique pour l'équipe de hockey féminin de l'Université Concordia, les Stingers, et gérante de Le Gym. 


Portrait de femme: Colette Bourque-Veilleux
Rencontre avec Colette Bourque-Veilleux, qui préside aux destinées de la Maison funéraire Roy et Giguère, et du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches, cette dernière installation ayant vu le jour sous sa supervision.


Portrait de femme : Charline Bourque
Rencontre avec Charline Bourque, jeune judoka originaire de la Beauce.


Portrait de femme: Caroline Nadeau
Rencontre avec Caroline Nadeau, native de Saint-Bernard. Elle est chanteuse de jazz et enseigne au Cégep de Joliette en Chant Jazz-Pop depuis 2001.


Portrait de femme: Kathy Poulin
Rencontre avec Kathy Poulin, une femme d'affaires qui a su faire progresser l'entreprise familiale fondée par son père et ses oncles, Structures RBR de Saints-Anges, pour en faire un leader dans le milieu de la construction.

