Curé au Lac-Poulin
Une célébration hommage en souvenir de Mgr Herman Giguère
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
Une messe pour commémorer la mémoire de Mgr Herman Giguère sera célébrée le dimanche 19 juillet.
Ce prêtre du Séminaire de Québec est décédé le 4 juin dernier. Il était curé à la chapelle du Lac-Poulin.
L'année 2022 avait marqué ses 60 ans d'ordination.
De 1968 à 2002, il a agi comme professeur de théologie spirituelle et d’histoire de la spiritualité au sein de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval.
« Par son enseignement, ses recherches et son engagement auprès de nombreuses générations d’étudiantes et d’étudiants, Mgr Giguère a marqué profondément l’histoire de la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Spécialiste de la spiritualité chrétienne, de Marie de l’Incarnation et de François de Laval, il a contribué de manière remarquable au rayonnement de notre institution », a déclaré le doyen, Yves Guérette.
Signalons que ses funérailles se sont déroulées le 11 juin à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec.
La célébration hommage du 19 juillet sera présidée par Mgr Laval Bolduc. Elle débutera à 10 h 30 en la chapelle du Lac-Poulin.