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Trésors d'été en Beauce

Escale aux Jardins de la petite école de Céline Montmigny

durée 18h00
8 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

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Notre série estivale se poursuit avec une nouvelle escapade au cœur de la Beauce. Cette fois, nous vous emmenons à Sainte-Marguerite, à la découverte des Jardins de la petite école de Céline, un lieu où la passion, la patience et la nature se rencontrent pour offrir un véritable havre de paix.

Tout a commencé au début des années 1980, lorsque Céline Montminy et Jean-Guy Ringuet ont fait l'acquisition d'une ancienne école de rang.

Au fil des années, ce qui n'était au départ qu'un simple projet d'aménagement paysager s'est transformé en de magnifiques jardins, aujourd'hui ouverts au public. Chaque sentier, chaque massif fleuri et chaque coin aménagé témoignent de plusieurs décennies de travail et d'amour pour l'horticulture.

Dans ce deuxième reportage de notre séri, nous partons donc à la rencontre de Céline Montminy, qui nous raconte l'histoire de ce lieu enchanteur, les efforts qui ont permis de lui donner vie et ce qui en fait aujourd'hui une destination appréciée autant pour une promenade que pour souligner les grands moments de la vie.

Une belle invitation à prendre le temps de s'arrêter… et à redécouvrir un autre trésor caché de notre région.

À lire également dans cette série estivale

À la découverte du Vieux Moulin de Metgermette-Nord

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