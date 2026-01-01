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Soixante minutes en solo

Julien Beaulieu retrouve ses racines pour son premier spectacle d’humour

durée 18h00
26 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

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Natif de Saint-Georges, Julien Beaulieu retrouve ses racines pour présenter son tout premier spectacle d’humour de 60 minutes.

Désormais établi à Montréal, il a terminé un Bac en enseignement au préscolaire et au primaire, avant de finalement choisir son rêve et tenter sa chance en tant qu’humoriste. « Ça fait un an maintenant que j'ai vraiment fait le grand saut en humour, puis je le regrette pas, mais pas du tout », a-t-il confié avec conviction en entrevue avec EnBeauce.com.

Son nouveau spectacle d’humour solo d’une heure se tiendra à la Cale du Gouvernail, ce samedi 27 juin. Ce sera un moment fort de sa carrière de pouvoir jouer en Beauce. « À chaque fois que je reviens ici, je sens la chaleur de la région, je sens les encouragements. (...) C'est très symbolique pour moi, très représentatif. Ça va marquer ma carrière quand même de commencer ici, dans ma région. »

Dans ce spectacle, Julien joue des numéros qu’il a déjà testé dans plusieurs stand-ups ou comedy clubs. Certains ont été retravaillés et d’autres jamais présentés. À travers ses sketchs, il raconte de façon extrême certains moments qu’il a personnellement vécus. « Par exemple, j'ai fait du bungee pour ma fête l'an passé et je raconte comment ça s'est passé. J’ai aussi une amie voulait que je remplace un de ses collègues pour la course de bateau dragon à Saint-Georges alors je raconte ça aussi. » C’est important pour lui de raconter ses propres anecdotes pour rester authentique.

Une passion intérieure

L’humour et les spectacles ont toujours été présents dans la vie de Julien. « J'ai toujours su comment faire rire depuis que je suis jeune. J'ai toujours aimé le sarcasme, les malaises. Moi, j'utilisais toujours ça à mon avantage. Je faisais des blagues, vraiment très tôt. Donc j'ai rapidement su que j'étais capable, naturellement, de faire rire les gens autour de moi et j'aimais ça », a expliqué l'humoriste de 29 ans. 

Ce qui lui plaît dans cet univers c’est l'adrénaline, le moment présent et le contact avec le public, de le faire rire. « Nous, on écrit nos blagues, on pratique, on est tout seul chez nous, donc on ne sait plus ce qui est drôle ou pas. Et là, quand on arrive devant des gens, tu vois l'énergie de la salle, tu embarques avec eux, ils embarquent avec toi. C'est ça qui me fait tripper autant! »

Même s'il en est à sa première année de scène, il a encore pleins de rêves. À l’avenir, il aimerait continuer de se produire dans les comedy clubs, poursuivre son implication sur les réseaux sociaux et faire des premières parties pour d’autres artistes. 

Apprenez-en plus sur cet humoriste beauceron émergent dans l'entrevue vidéo ci-dessus.

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