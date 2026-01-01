Jacob Mathieu fier de son passage au camp du Lightning de Tampa Bay

L’attaquant beauceron Jacob Mathieu a pris part, du 29 juin au 3 juillet dernier, au camp de développement du Lightning de Tampa Bay. Invité parmi les 19 joueurs présents, celui qui sort d’une première saison avec l’Université Northeastern, dans la NCAA, estime avoir vécu son meilleur camp professionnel jusqu’à maintenant.

Le hockeyeur avait déjà participé à des camps avec les Red Wings de Détroit, ainsi qu’à deux reprises avec les Golden Knights de Vegas. Cette fois, en Floride, il dit s’être senti davantage dans son élément.

« Ça s’est super bien passé. C’est le camp dont je suis le plus fier à date versus ceux que j’ai fait à Vegas et à Detroit. Je me sentais plus dans mon élément. Je suis un petit peu plus vieux, un petit peu plus gros aussi physiquement. J’avais joué un an universitaire, donc ça m’avait permis de prendre un peu d’expérience », a-t-il confié à EnBeauce.com.

Sur la glace, Jacob Mathieu a notamment pris part à des entraînements, à des tests physiques et à un tournoi trois contre trois réparti sur deux jours. Il dit avoir obtenu de bons résultats et bien performé.

Un camp exigeant

Le camp du Lightning s’est démarqué par son intensité et par la structure des journées. L’attaquant décrit un horaire chargé, avec deux entraînements sur glace et une séance au gymnase quotidiennement. « À Tampa Bay, je faisais du 9 h à 17 h. C’était des grosses journées, avec deux entraînements sur glace puis au gym. Quand je revenais le soir, j’étais brûlé », a-t-il raconté.

Il a particulièrement apprécié l’encadrement offert par l’organisation, notamment la présence d’entraîneurs spécialisés en patinage et en habiletés individuelles.

« On travaillait sur des choses qu’on ne travaille pas nécessairement dans une pratique normale durant l'année. J’ai trouvé ça très intéressant. J’ai vraiment pu me donner quelques trucs que je vais pouvoir appliquer dans mes matchs l’an prochain. »

Au-delà des exercices, Jacob Mathieu retient aussi l’exemple des joueurs établis du Lightning. Durant le camp, il a pu observer de près des athlètes comme Nikita Kucherov et Brandon Hagel, qui s’entraînaient également dans les installations de l’équipe. « Tu peux en voir un peu plus leurs habitudes de vie et ce qu’ils font. Ce ne sont pas eux qui levaient le plus pesant, mais c’est surtout la manière dont ils se comportent », explique-t-il.

L’attaquant a notamment été marqué par la préparation de Brandon Hagel.

« On arrivait à 8 h à l’aréna, puis Brandon Hagel était déjà dans le gym. Il était déjà prêt à travailler tôt le matin. Ce sont des petits détails qui te ramènent un petit peu sur Terre. Ce n’est pas pour rien que ces gars-là sont excellents. »

Pour Jacob Mathieu, ce type d’expérience permet de mieux comprendre ce qui sépare les joueurs professionnels établis de ceux qui souhaitent atteindre ce niveau.

« Si je veux monter au prochain niveau, je trouve que c’est de beaux exemples. Même s’ils sont super talentueux puis ont déjà des millions dans leur compte, ils sont encore là à travailler fort et à essayer de devenir meilleurs chaque jour. »

Retour à Northeastern avec de l’ambition

Après cette expérience en Floride, Jacob Mathieu retournera avec l’Université Northeastern avec des objectifs élevés pour sa deuxième saison dans la NCAA. Il se dit satisfait de sa première année universitaire, au cours de laquelle il a réussi à gagner la confiance de ses entraîneurs et à obtenir des responsabilités importantes, notamment en avantage numérique, en désavantage numérique et dans le haut de l’alignement.

« Comme recrue dans la NCAA, on dit que c’est souvent très dur d’arriver là puis produire et faire sa place, parce que les gars sont souvent plus vieux. Moi, je suis très satisfait de mon année. »

Cette saison, il souhaite poursuivre sur cette lancée, contribuer aux succès de son équipe et assumer un rôle de leader plus important, alors qu’il portera un titre d’assistant capitaine.

« Mon but, c’est vraiment d’avoir la meilleure saison possible individuellement, puis essayer de prouver aux équipes pros que je suis capable de monter au prochain niveau et d’avoir un contrat dès l’an prochain. »

Après des expériences à Détroit, Vegas et maintenant Tampa Bay, Jacob Mathieu continue donc de bâtir son parcours, avec l’objectif clair de franchir une nouvelle étape vers le hockey professionnel.

