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Décès de Gilles Veilleux

Beauceville perd un grand bénévole

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21 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Beauceville vient de perdre l'un de ses plus ardents bénévoles, avec le décès de Gilles Veilleux, survenu hier à l'âge de 86 ans.

Favo — le surnom amical par lequel il était immédiatement reconnu et qui venait du temps où il livrait le fameux pain Favori de la Boulangerie Doyon — aura consacré plus de 60 années de sa vie au sein de divers organismes et associations, dont principalement le hockey mineur.

En plus d'être l'entraîneur des Pee-wee de Beauceville pendant longtemps, il aura contribué à l'organisation régionale du sport, incluant de nombreux tournois.

Membre des Chevaliers de Colomb, il a dirigé le Club de motoneige, s'est impliqué avec la jeune chambre de commerce de l'époque, et a aussi lancé avec d'autres un club de ski, qui a duré quelques années dans ce qui est aujourd'hui le développement Chapman.

Plus récemment, il s'est consacré au développement de la Télévision communautaire de Beauceville, agissant comme président du conseil d'administration, mais aussi comme animateur de plusieurs émissions, un tâche qu'il adorait.

Le principal de sa carrière de travail s'est passé au ministère des Transport du Québec.

Accordéoniste hors pair, il a animé bien des soirées de tout genre, au grand plaisir des auditoires qui ont pu l'entendre.

« C'était un homme dévoué pour sa communauté. Il était impliqué à fond. Et il prenait beaucoup de plaisir à s'investir. Je suis sûr qu'il a inspiré bien d'autres bénévoles », a commenté le maire de Beauceville, Patrick Mathieu, lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Au moment de publier cet article, les détails des funérailles de Gilles Veilleux n'étaient pas encore connus.

Avec la collaboration d'Andrée Roy.

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