Mareck Dupuis reconnu coupable d'avoir causé la mort d'Anne-Sophie Veilleux

Mareck Dupuis a été reconnu coupable ce matin, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des lésions.

Il a cependant été acquitté de deux autres chefs d'accusation soit de négligence criminelle causant la mort et de négligence criminelle causant des lésions corporelles.

Les représentations sur la peine sont remises au 9 décembre. C'est donc seulement à ce moment-là que le coupable connaîtra sa sentence. Il reste en liberté en attendant cette date.

Rappelons que ce résident de Saint-Martin a causé la mort d'Anne-Sophie Veilleux lors d'un accident de la route survenu le 16 janvier 2018, à l’intersection de la 118e Rue et du boulevard Lacroix, à Saint-Georges.

Maurice Jobin, accusé d'exhibitionnisme et d'actions indécentes

Maurice Jobin, également résident de Saint-Martin, est accusé d'exhibitionnisme et d'actions indécentes. L'homme de 81 ans est passé en cour la semaine passée et a été remis en liberté sous conditions.

Il doit passer à nouveau au palais de justice le 5 novembre prochain, mais seulement pour une question de procédure. Le dossier suit son cours.

Ce dernier se serait masturbé à deux reprises devant quatre mineurs, âgés entre 6 et 16 ans, dans la soirée du mercredi 4 août dernier.