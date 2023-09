Marco Rodrigue sera représenté par Me Samuel Cozak

Poursuivi pour tentative de meurtre sur une policière, Marco Rodrigue sera finalement représenté par Me Samuel Cozak, un jeune avocat inscrit au Tableau de l’Ordre depuis le 28 juin dernier.

L'accusé était de retour ce matin, virtuellement, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. C'est à ce moment-là que son nouvel avocat a pu confirmer au juge D'amour qu'il se chargerait du dossier de Marco Rodrigue. Ils se présenteront à nouveau à la cour le 10 novembre prochain, le temps pour le nouveau représentant de prendre connaissance de la preuve et de rencontrer son client.

Rappelons que les accusations contre Marco Rodrigue datent du 18 août 2021. Ce jour-là, il a été intercepté par l'agente de police Catherine Giroux, pour une infraction au Code de la sécurité routière sur l'autoroute 73, à Sainte-Marie. Il a ensuite tiré sur la policière, qui a été blessée, et s'est enfui avant d'être finalement arrêté en soirée à Saint-Georges.

L'homme de Saint-Zacharie aurait dû connaître sa sentence le 20 mars dernier après avoir plaidé coupable devant la cour. Cependant, il a décidé, et se sont ses droits, de finalement plaidé non coupable et demande un procès.