Fausse histoire de rôdeur: Dany Poirier devra passer 21 mois en prison

Dany Poirier a été condamné à 21 mois de prison après avoir mis en scène une fausse histoire d’agresseur à Saint-Georges entre septembre 2023 et août 2024.

La peine a été prononcée ce lundi matin par un juge de la Cour du Québec, René de la Sablonnière au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. La séance s’est déroulée en présence de l’accusé accompagné de son avocate, Me Noémie Pitre ainsi que de l’avocate à la poursuite, Me Caroline Munger.

L’homme de 47 ans avait préalablement plaidé coupable pour plusieurs infractions qui lui étaient reprochées telles que méfait sur le véhicule de la victime et harcèlement. Il a également reconnu avoir menti et encouragé les services de police à mener une enquête en rapportant que des violences et méfaits avaient été commis alors qu’ils ne l'avaient pas été. Il a aussi menti à la victime qui a dépensé près de 100 000$ en raison de ses mises en scènes (pour des caméras de surveillance notamment).

La Couronne avait suggéré une peine de 21 mois de détention, tandis que la défense proposait plutôt une peine de 15 à 18 mois à purger dans la collectivité. Cependant, le juge a estimé que la situation était trop grave pour que l’accusé puisse rester dans la collectivité.

Rappel des faits

Dany Poirier était en couple depuis un an et demi avec la victime avant que cette situation terrible ne s'installe. Il appréhendait que celle-ci ne le quitte alors il a monté un scénario de “rôdeur” pour pouvoir jouer au héros et rester avec elle.

Pendant 11 mois, soit de septembre 2023 à août 2024, « il a maintenu sa victime sous un régime de terreur en lui faisant croire qu’un inconnu en veut à sa vie ou à ses biens », a précisé le juge. L’accusé mettait en scène des immersions d’un rôdeur qui faisait sonner le véhicule de la victime, qui frappait l’accusé lorsque celui-ci tentait de l’approcher, qui semblait vouloir du mal à la victime. Au fil des événements, la victime est de plus en plus terrorisée, elle s’adresse régulièrement à la police et malgré de nombreuses tentatives, personne d’autre que son “conjoint” (l’accusé) ne croise le rôdeur.

Elle a dû cesser de travailler et consulter un professionnel pour sa santé mentale qui se détériorait. Elle s’est aussi renfermée, n’osant plus quitter sa maison ni inviter qui que ce soit. Même ses voisins se sont inquiétés et ont essayé de l’aider à identifier la menace.

L’accusé était à la fois son bourreau et son soutien, alors qu’elle pleurait auprès de lui, terrifiée par ce qu’elle vivait.

Après des mois de terreur, la police a commencé à soupçonner l’accusé qui finit par avouer les faits à la victime. Cette révélation a été un choc pour la victime tandis que Dany Poirier disait l’aimer trop et vouloir être son héros pour ne pas la perdre. La peur ne s’est pas arrêtée ce jour-là et aujourd’hui encore, la vie de la victime est entachée par ces événements.

Durant la représentation sur la peine, la victime a témoigné pendant 3 h 30 durant lesquelles elle a raconté les circonstances des infractions et a exposé toute l’horreur que celles-ci représentaient. « Elle a exposé les conséquences psychologiques, physiques et monétaires découlant de ces infractions. » Elle souffre encore aujourd’hui de stress post-traumatique et son quotidien ressemble désormais à: rendez-vous chez le psychologue, méditation, hypnose pour mieux dormir, acupuncture pour libérer les tensions et l'anxiété, chiropractie, voyage de ressourcement et médicaments.

Dany Poirier a reconnu être atteint de dépendance affective et a déjà commencé à suivre des thérapies. Il devra désormais poursuivre son suivi psychologique et passer 21 mois en prison. Il devra également respecter une période de probation d’une durée de trois ans. Évidemment, il ne peut pas entrer en contact avec la victime de quelque façon que ce soit.