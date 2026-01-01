Explosion mortelle chez Bois Ouvré/Séchoir de Beauce: début du procès

C'est aujourd'hui que s'est ouvert, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, le procès mené contre les entreprises Bois Ouvré et Séchoirs de Beauce.

Rappelons que les deux font face à trois accusations de négligence criminelle causant la mort, et de cinq autres de négligence criminelle causant des lésions, suite à l'explosion et l'incendie survenus à ses installations de Beauceville le 20 septembre 2021.

La déflagration avait causé la mort de trois des huit travailleurs blessés: Mario Morin, 57 ans, de Beauceville, ainsi que Jean Lachance, 51 ans et Martin Roy, 50 ans, tous deux des résidents de Saint-Georges.

Aujourd'hui, trois des premiers témoins, présents le jour de l'explosion, ont comparu devant la juge Julie Roy, qui préside à l'audience.

Les procédures se dérouleront sur plusieurs semaines.