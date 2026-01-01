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Keven Deblois déclaré coupable du meurtre de sa conjointe

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29 mai 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Keven Deblois vient d'être reconnu coupable du meurtre de sa conjointe commis en septembre 2022 dans le secteur de Saint-Bernard.

C'est la décision qui a été rendu ce matin, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, par les douze membres du jury, qui avaient entrepris leurs délibérations mercredi.

Ils ont trouvé l'homme de 28 ans, de Sainte-Marie, coupable de tous les chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré, d’outrage au cadavre et d’incendie criminel, à l'endroit de sa conjointe, Karine Bélanger.

Rappelons que le corps calciné de la mère de famille de 36 ans avait été retrouvé le 25 septembre 2022 dans une camionnette incendiée dans le rang Saint-Pierre à Saint-Bernard en Beauce.

L’homme est donc automatiquement condamné à la prison à vie. Le juge doit maintenant déterminer sa période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, qui devra se situer entre 10 et 25 ans.

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